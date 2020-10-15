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Futebol

Grêmio tem jogador expulso mas vence o Botafogo por 3 a 1 em casa

Diego Souza, que recebeu cartão vermelho, e Pepê, duas vezes, marcaram para os gaúchos; Matheus Babi descontou para os cariocas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 22:30

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 22:30

Rhuan, do Botafogo, disputa bola com Geromel, capitão do Grêmio
Mesmo com um jogador a menos, Grêmio conseguiu vencer o Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Grêmio venceu o Botafogo por 3 a 1, nesta quarta-feira (14), em duelo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo na Arena do Grêmio dá fôlego ao time gaúcho na busca por arrancada e encerra de vitórias do alvinegro. A partida ficou marcada pelos gols de jogadores com passagem pelo clube do outro lado do campo.
Houve, ainda, cartão vermelho a Diego Souza e golaço gremista depois disso. Diego Souza abriu o placar, Matheus Babi empatou e Pepê (duas vezes) fizeram os gols. Diego estava no Botafogo em 2019 e Babi foi jogador da base do Grêmio antes de ir ao Rio de Janeiro. Foram eles os representantes da 'lei do ex' em Porto Alegre.
A vitória faz o Grêmio chegar a 20 pontos. O Botafogo estaciona nos 18. Na próxima rodada, o Grêmio visita o São Paulo e o Botafogo recebe o Goiás. O jogo no Morumbi é sábado, 21h (horário de Brasília). A partida no Rio de Janeiro acontece na segunda-feira, às 20h (de Brasília).
QUEM BRILHOU: PEPÊ
Meia-atacante fazia jogo discreto até o segundo tempo. Foi quando apareceu para marcar duas vezes. O primeiro com chute potente. O segundo com agilidade e oportunismo para completar linda jogada rápida do lado direito.
QUEM FICOU DEVENDO: KEVIN
O lateral direito foi envolvido pelo Grêmio durante todo o jogo.
DIEGO SOUZA VAI DE HERÓI A VILÃO
Sim, é clichê. Mas se aplica e muito ao jogo do centroavante do Grêmio. Autor do primeiro gol, dono da assistência da segunda bola na rede e? expulso minutos depois por acertar adversário sem bola. Por trás. O VAR entrou em ação e o cartão vermelho foi aplicado direto.
GRÊMIO MUDA COM VOLTA DE MAICON
Foi visível desde o primeiro minuto e a definição é que o Grêmio voltou a ser o Grêmio mais recente. Com Maicon titular, depois de ganhar ritmo nas duas rodadas anteriores, o time controlou o jogo. Pecou no ritmo, é verdade, mas ainda assim sempre esteve mais perto do gol que o adversário. Abriu o placar com direito a linha de passe dentro da área do Botafogo.
IMPROVISO E POUCA BOLA 'NO PÉ'
Sem um meia de origem -o lateral-esquerdo Guilherme Santos foi improvisado no setor-, o Botafogo apostava na saída em velocidade. Com a linha de marcação do Grêmio avançada, porém, o time alvinegro encontrou dificuldades para sair e ficava pouco com a bola no pé.
BOLA ALÇADA E OPORTUNISMO
Acuado e sem conseguir criar muitas oportunidades, o gol do Botafogo acabou saindo de uma cobrança de falta. Victor Luis lançou para a área, a bola pegou em Pedro Raul e sobrou para Babi empatar na Arena. O último gol que o xodó da torcida havia marcado tinha sido contra o Vasco, pela quarta fase da Copa do Brasil.
PEPÊ DUAS VEZES
Na etapa final, o Grêmio começou mais agudo. Mais disposto a ser contundente -a finalizar mais. E logo com 3 minutos, conseguiu. Pepê participou de boa jogada. A expulsão obrigou o time gaúcho a recuar linhas, mas ainda deu para ampliar. Em lindo lance, a equipe superou a defesa do Botafogo e ganhou tranquilidade para resistir com desvantagem.
BOTAFOGO LANÇA MÃO DE HONDA, CÍCERO E KALOU
O Botafogo voltou para o segundo tempo com uma mudança no esquema. Com o meia Honda na vaga de Rentería, depois entrou Cícero e mais adiante Kalou. Os três experientes não conseguiram turbinar o desempenho ofensivo do time.
TUDO OU NADA
Já nos minutos finais, o técnico Bruno Lazaroni foi para o "tudo ou nada" e tirou o zagueiro Sousa para a entrada do atacante Kelvin. Recém-contratado, ele fez a estreia com a camisa alvinegra. Do lado do Grêmio, Bruno Cortez entrou na vaga de Pepê e ficou na lateral. Diogo Barbosa foi adiantado para a linha do meio-campo.
GRÊMIO
Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Rodrigues e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Robinho (Isaque) e Pepê (Bruno Cortez); Diego Souza Técnico: Renato Gaúcho
BOTAFOGO
Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, David Sousa (Kelvin) e Victor Luís; Carlos Renteria (Honda), Caio Alexandre (Kalou), Guilherme Santos (Cícero), Rhuan (Lecaros); Matheus Babi e Pedro Raul Técnico: Bruno Lazaroni
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)
Auxiliares: Danilo Manis (SP) e Daniel Luiz Marques (SP)
VAR: Jose Claudio Rocha Filho
Cartões amarelos: Matheus Henrique, Maicon, Rodrigues (GRE); Guilherme, Matheus Babi (BOT)
Cartão vermelho: Diego Souza (GRE)
Gols: Diego Souza, aos 33 minutos do primeiro tempo (GRE); Matheus Babi, aos 40 minutos do primeiro tempo (BOT); Pepê, aos 3 minutos do segundo tempo e aos 20 minutos do segundo tempo (GRE)

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