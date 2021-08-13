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futebol

Grêmio tem confronto decisivo na fuga do Z-4

Tricolor visita o São Paulo no Morumbi e precisa somar os três pontos para não se complicar na zona de rebaixamento...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:40

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 20:40
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O fim de semana é decisivo na luta do Grêmio para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 10 pontos conquistados, o Tricolor visita o São Paulo, primeiro time fora do Z-4.
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Consciente que não pode deixar pontos pelo caminho, Felipão vai com o que tem de melhor para se aproximar da salvação.
Mesmo que tenha muitos jogos pela frente, a meta do Tricolor é sair do Z-4 antes mesmo da virada do turno.
No momento, o Tricolor está cinco pontos atrás do São Paulo, mas com dois jogos a menos. Ou seja, caso vença Flamengo e Cuiabá, ele deixa a zona de rebaixamento.

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