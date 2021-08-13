Grêmio tem confronto decisivo na fuga do Z-4

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O fim de semana é decisivo na luta do Grêmio para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 10 pontos conquistados, o Tricolor visita o São Paulo, primeiro time fora do Z-4.

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Consciente que não pode deixar pontos pelo caminho, Felipão vai com o que tem de melhor para se aproximar da salvação.

Mesmo que tenha muitos jogos pela frente, a meta do Tricolor é sair do Z-4 antes mesmo da virada do turno.