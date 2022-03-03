Grêmio suspende Diego Churín após ato de indisciplina

Em decisão que foi comunicada oficialmente pelo Grêmio nos seus canais oficiais, o atacante Churín foi suspenso por 15 dias diante da polêmica em que se envolveu no hotel em que a equipe esteve hospedada na cidade de Ribeirão Preto, visando o duelo contra o Mirassol pela Copa do Brasil. >Não deixe de conferir o conteúdo do LANCE! também no TikTokA decisão, como também informou o clube, foi passada ao atleta em reunião que aconteceu na tarde desta quinta-feira (3). Não há informação de que alguma punição de ordem financeira também será aplicada ao centroavante.

ENTENDA O CASO

Tudo ocorreu no hotel em que a equipe estava concentrada na cidade de Ribeirão Preto, cidade próxima a Mirassol, onde o tricolor jogou diante dos donos da casa e acabou eliminado da Copa do Brasil por conta da derrota por 3 a 2.

Acompanhado dentro da concentração, Churín teria tido relações sexuais com uma mulher que resolveu "expor" a situação nas redes sociais de forma irônica quando, apontando para conteúdo que passava na televisão sobre o revés gremista, escreveu a seguinte mensagem:

- Ruim de bola e ruim de cama.

Com a viralização do conteúdo, o avante paraguaio que é companheiro da argentina Tamara Sosa teria tentado sair do quarto, mas, além das dicas dadas pela acusadora sobre o fato de ser um atleta estrangeiro do Grêmio, uma foto chegou a captar uma das pernas do atleta no movimento de deixar o local.