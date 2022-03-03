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futebol

Grêmio suspende Diego Churín após ato de indisciplina

Jogador se envolveu com uma mulher dentro de hotel onde clube se hospedou para duelo da Copa do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 17:43

Publicado em 03 de Março de 2022 às 17:43

Em decisão que foi comunicada oficialmente pelo Grêmio nos seus canais oficiais, o atacante Churín foi suspenso por 15 dias diante da polêmica em que se envolveu no hotel em que a equipe esteve hospedada na cidade de Ribeirão Preto, visando o duelo contra o Mirassol pela Copa do Brasil. >Não deixe de conferir o conteúdo do LANCE! também no TikTokA decisão, como também informou o clube, foi passada ao atleta em reunião que aconteceu na tarde desta quinta-feira (3). Não há informação de que alguma punição de ordem financeira também será aplicada ao centroavante.
ENTENDA O CASO
Tudo ocorreu no hotel em que a equipe estava concentrada na cidade de Ribeirão Preto, cidade próxima a Mirassol, onde o tricolor jogou diante dos donos da casa e acabou eliminado da Copa do Brasil por conta da derrota por 3 a 2.
Acompanhado dentro da concentração, Churín teria tido relações sexuais com uma mulher que resolveu "expor" a situação nas redes sociais de forma irônica quando, apontando para conteúdo que passava na televisão sobre o revés gremista, escreveu a seguinte mensagem:
- Ruim de bola e ruim de cama.
Com a viralização do conteúdo, o avante paraguaio que é companheiro da argentina Tamara Sosa teria tentado sair do quarto, mas, além das dicas dadas pela acusadora sobre o fato de ser um atleta estrangeiro do Grêmio, uma foto chegou a captar uma das pernas do atleta no movimento de deixar o local.
Crédito: LucasUebel/GrêmioFBPA

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