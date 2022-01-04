Grêmio sofre, mas vence o Mixto-MT em estreia na Copinha

O Grêmio estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe tricolor foi melhor na primeira etapa e venceu o Mixto-MT por 2 a 0, com gols de Kauan Kevin e Zinho. Com a vitória, o Imortal lidera o Grupo 10 da Copinha junto com o Castanhal, que venceu o XV de Jaú pelo por 1 a 0.GRÊMIO NA INICIATIVA!O Grêmio começou melhor na partida e teve a primeira oportunidade aos cinco minutos. Kaká tocou para Gabriel Silva, que dominou e arriscou chute. Logo depois, Rubens acionou Lucas Kawan. O atacante arriscou de fora da área e levou perigo.
DUELO EQUILIBRADO!O duelo ficou equilibrado, com o Mixto conseguindo se fechar bem no campo defensivo. O Imortal retornou para o ataque somente aos 33 minutos, em mais uma arremate de longe, desta vez com Rubens.
OLHA O GOL!Aos 42', Lucas recebeu livre na direita, explorou o corredor e levantou na área. Kauan Kelvin subiu de cabeça e abriu o placar para os sulistas.
LUCÃO ESPALMA!Na segunda etapa, o Mixto voltou melhor e começou a ter as rédeas da partida, mas sem levar perigo. Aos 11', Lucas Kawan puxou pro meio e soltou a bomba para Lucão espalmar.
CHANCE PRO MIXTO!Logo depois do lance, novamente o duelo ficou morno, sem grandes chances para os dois lados. O Mixto teve uma boa oportunidade em cobrança de falta. Carioca bateu direto, Thiago Beltrame não conseguiu segurar e mandou para escanteio.
PARA MATAR!No fim da partida, o meia Zinho, que entrou na segunda etapa, aproveitou boa oportunidade e deu números finais à partida: 2 a 0.