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Grêmio só venceu uma vez após o título estadual

Nos últimos oito jogos, o Tricolor não conseguiu engatar uma boa sequência de resultados e aparece na lanterna do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 20:40

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 20:40

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Tetracampeão do Campeonato Gaúcho, o Grêmio não consegue emplacar no Brasileirão e deixa o seu torcedor preocupado.
Após cinco partidas, o time comandado por Tiago Nunes não conseguiu vencer e ocupa a lanterna do torneio, posição inimaginável antes do início da competição nacional.
No último domingo, o Tricolor recebeu o Fortaleza e mesmo dentro de casa não conseguiu somar pontos fundamentais para sair do Z-4.
Jejum de vitórias
O fato curioso é que desde o título estadual, o Grêmio disputou oito partidas e só conseguiu vencer uma vez, quando bateu o Brasiliense pela Copa do Brasil. Nos outros sete embates, o time somou quatro empates e perdeu três jogos.
O próximo compromisso é no meio de semana, quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi.

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