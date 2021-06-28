Grêmio só venceu uma vez após o título estadual

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Tetracampeão do Campeonato Gaúcho, o Grêmio não consegue emplacar no Brasileirão e deixa o seu torcedor preocupado.

Após cinco partidas, o time comandado por Tiago Nunes não conseguiu vencer e ocupa a lanterna do torneio, posição inimaginável antes do início da competição nacional.

No último domingo, o Tricolor recebeu o Fortaleza e mesmo dentro de casa não conseguiu somar pontos fundamentais para sair do Z-4.

Jejum de vitórias

O fato curioso é que desde o título estadual, o Grêmio disputou oito partidas e só conseguiu vencer uma vez, quando bateu o Brasiliense pela Copa do Brasil. Nos outros sete embates, o time somou quatro empates e perdeu três jogos.