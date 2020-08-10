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Grêmio se reapresenta com novidades após estreia no Brasileirão

Ausentes no jogo contra o Fluminense, Jean Pyerre e Matheus Henrique treinaram no CT Luiz Carvalho...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 19:54

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:54

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após bater o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro, o elenco do Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira, de olho no Ceará, adversário da 2ª rodada do nacional.As principais novidades da atividade ficaram por conta de Matheus Henrique e Jean Pyerre, que não puderam ajudar a equipe na rodada inicial.
De acordo com o Grêmio, Jean Pyerre se ausentou por conta de um problema pessoal. Enquanto isso, Matheus sentiu um desconforto muscular e foi poupado.
Caso não haja nenhum problema de última hora, a dupla está confirmada no time titular da próxima quarta-feira.
Confira a provável escalação: Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Lucas Silva, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

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