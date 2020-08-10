Grêmio se reapresenta com novidades após estreia no Brasileirão

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Após bater o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro, o elenco do Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira, de olho no Ceará, adversário da 2ª rodada do nacional.As principais novidades da atividade ficaram por conta de Matheus Henrique e Jean Pyerre, que não puderam ajudar a equipe na rodada inicial.

De acordo com o Grêmio, Jean Pyerre se ausentou por conta de um problema pessoal. Enquanto isso, Matheus sentiu um desconforto muscular e foi poupado.

Caso não haja nenhum problema de última hora, a dupla está confirmada no time titular da próxima quarta-feira.