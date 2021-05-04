Grêmio se aproxima de renovação com o goleiro Brenno

O Grêmio iniciou a temporada 2021 em busca de um novo goleiro. Se Paulo Victor e Vanderlei não agradavam, a missão era encontrar um bom negócio no mercado de transferências e dar segurança ao setor defensivo.
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Candidatos não faltavam, mas Renato Gaúcho, então comandante do time, escolheu o jovem Brenno, que dava sinais de boas apresentações na base do time.
Aos poucos, o arqueiro ganhou a confiança dos companheiros e principalmente da torcida, que não esconde a simpatia pelo atleta.
A diretoria do Grêmio não perdeu tempo e abriu negociação para renovar o acordo, que dura até o fim do ano.
Até quando
De acordo com informações do ge e confirmadas pela reportagem, o novo contrato de Brenno vai até 2024 e deve ser selado antes do jogo contra o Aragua, pela Copa Sul-Americana.