Grêmio se aproxima da chegada de Martín Benítez

O mercado da bola do Grêmio está agitado. A diretoria corre contra o tempo para adquirir bons jogadores e deixar o elenco pronto para a comissão técnica de Vagner Mancini.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Um dos atletas que devem ser anunciado nas próximas horas é o meia Martín Benítez, que estava no São Paulo.

De volta ao Independiente-ARG, o meio-campista foi procurado pelo Grêmio e topou o desafio de jogar na Série B.

Segundo o portal UOL e confirmado pela reportagem, Benítez chega ao Tricolor por uma temporada com a possibilidade de renovar o vinculo por mais tempo.

Na oferta ao jogador argentino, em caso de acesso à elite do futebol nacional, o Grêmio vai precisar desembolsar US$ 1,5 milhão.

Empréstimo

Na primeira temporada junto ao elenco do Grêmio, Benítez irá custar ao caixa do clube gaúcho US$ 300 mil.