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futebol

Grêmio se aproxima da chegada de Martín Benítez

Meio-campo estava no São Paulo e deve ficar no Tricolor para atuar na Série B de 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 14:44

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:44

O mercado da bola do Grêmio está agitado. A diretoria corre contra o tempo para adquirir bons jogadores e deixar o elenco pronto para a comissão técnica de Vagner Mancini.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos atletas que devem ser anunciado nas próximas horas é o meia Martín Benítez, que estava no São Paulo.
De volta ao Independiente-ARG, o meio-campista foi procurado pelo Grêmio e topou o desafio de jogar na Série B.
Segundo o portal UOL e confirmado pela reportagem, Benítez chega ao Tricolor por uma temporada com a possibilidade de renovar o vinculo por mais tempo.
Na oferta ao jogador argentino, em caso de acesso à elite do futebol nacional, o Grêmio vai precisar desembolsar US$ 1,5 milhão.
Empréstimo
Na primeira temporada junto ao elenco do Grêmio, Benítez irá custar ao caixa do clube gaúcho US$ 300 mil.
Crédito: SãoPauloFC

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