futebol

Grêmio retoma a Libertadores com desfalques; Veja a provável

Para o jogo diante da Católica, Portaluppi perdeu nas últimas horas Everton e Maicon...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 15:35
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
A Libertadores da América enfim volta ao calendário do Grêmio. Nesta quarta-feira, o Tricolor vai até Santiago do Chile para encarar a Universidad Católica, no San Carlos de Apoquindo.Com quatro pontos conquistados, a equipe gaúcha sabe que um bom resultado encaminha a classificação para a próxima fase e vai com força máxima.
Desfalques
Por conta do calendário recheado, sem tempo para descanso, o Grêmio terá dois desfalques importantes. O primeiro é o volante Maicon, que sentiu uma lesão na coxa direita. O segundo é o atacante Everton, que está gripado e foi vetado pelo DM.
Além da dupla, Renato Portaluppi também não poderá contar com a Victor Ferraz, Pepê, Kannemann e Jean Pierre, lesionados.
Paulo Miranda
Apesar de não estar machucado, o zagueiro Paulo Miranda também está fora de combate, porém, ele está suspenso pela expulsão no Gre-Nal.
Veja a provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Geromel, David Braz e Bruno Cortez; Darlan (Lucas Silva), Matheus Henrique; Alisson, Isaque, Luiz Fernando (Ferreira); Diego Souza.

