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futebol

Grêmio renova o contrato de três jogadores do grupo de transição

Vanderson, Felipe Albuquerque e Vinicius Machado tiveram seus vínculos prolongados...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 01:14

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 01:14

Crédito: Lucasl Uebel/Grêmio
Na noite desta sexta-feira, o Grêmio oficializou a renovação de contrato do lateral-dirito Vanderson. Agora, o acordo com o atleta vai até dezembro de 2022, tempo suficiente para o jogador mostra o seu valor.E MAIS:Zagueiro Rodrigues espera ajudar o Grêmio no segundo semestreEx-Manchester United, Marcos Rojo se envolve em nova polêmica na ArgentinaApós quase três meses, Juventus volta a treinar em seu estádioDestaque da campanha na Copa São Paulo de Juniores, o atleta chamou a atenção de Renato Gaúcho, que observou o seu futebol e optou pela sua permanência para analisar melhor o desempenho.
Outras Renovações
Além de Vanderson, o Grêmio também prolongou os vínculos do lateral-direito Felipe Albuquerque e do goleiro Vinicius Machado. Ambos ficam no Tricolor até 2021 no clube. E MAIS:

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