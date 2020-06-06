Grêmio renova o contrato de três jogadores do grupo de transição

Na noite desta sexta-feira, o Grêmio oficializou a renovação de contrato do lateral-dirito Vanderson. Agora, o acordo com o atleta vai até dezembro de 2022, tempo suficiente para o jogador mostra o seu valor.E MAIS:Zagueiro Rodrigues espera ajudar o Grêmio no segundo semestreEx-Manchester United, Marcos Rojo se envolve em nova polêmica na ArgentinaApós quase três meses, Juventus volta a treinar em seu estádioDestaque da campanha na Copa São Paulo de Juniores, o atleta chamou a atenção de Renato Gaúcho, que observou o seu futebol e optou pela sua permanência para analisar melhor o desempenho.