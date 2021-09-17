Grêmio renova com zagueiro do sub-20 Gustavo Martins até dezembro de 2025 e multa milionária

O Grêmio renovou o contrato com o zagueiro Gustavo Martins, da equipesub-20. O novo vínculo é válido até dezembro de 2025 e possui multarescisória de R$500 milhões estipulada. Gustavo é titular da equipe sub-20 do Grêmio e atuou em 12 das 15 partidas do Brasileiro Sub-20, com três gols marcados. Em suas redes sociais o atleta comemorou a renovação.Na temporada 2021 Gustavo é um dos grandes destaques da categoria juniores. Com o zagueiro em campo o time do Grêmio possui 62% de aproveitamento em campo, com 6 vitórias, 4 empates e apenas duas derrotas. Já sem o defensor a média cai para 11 pontos percentuais, com nenhuma vitória, um empate e duas derrotas. Nos três jogos que Gustavo não atuou o time sub-20 levou 9 gols, média de 3 gols por jogo. Com ele em campo o número é equivalente a quase a metade: 1,58 gol/jogo.
Individualmente os números do beque também são positivos. Em campo pelosub-20 Gustavo Martins vence 2 a cada 3 duelos defensivos que disputou epossui 50% de aproveitamento nos duelos aéreos. Além disso, também recupera 10 bolas. O defensor possui um baixo número de faltas por jogo: apenas uma a cada 90 minutos. Os dados são do Wyscout.Nascido em Niterói-RJ, Gustavo passou pelas categorias de base de Botafogo(2012 - 2015) e Vasco da Gama(2015 - 2017) antes de chegar aoGrêmio, em 2018. Está no clube desde então e esta é a sua segunda renovaçãode contrato com o clube gaúcho. No início desta temporada o zagueiro nascidoem 2002 foi emprestado a equipe do Caxias-RS para a disputa do CampeonatoGaúcho 2021 e da Copa do Brasil 2021 pela categoria profissional.