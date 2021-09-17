Grêmio renova com zagueiro do sub-20 Gustavo Martins até dezembro de 2025 e multa milionária

O Grêmio renovou o contrato com o zagueiro Gustavo Martins, da equipesub-20. O novo vínculo é válido até dezembro de 2025 e possui multarescisória de R$500 milhões estipulada. Gustavo é titular da equipe sub-20 do Grêmio e atuou em 12 das 15 partidas do Brasileiro Sub-20, com três gols marcados. Em suas redes sociais o atleta comemorou a renovação.Na temporada 2021 Gustavo é um dos grandes destaques da categoria juniores. Com o zagueiro em campo o time do Grêmio possui 62% de aproveitamento em campo, com 6 vitórias, 4 empates e apenas duas derrotas. Já sem o defensor a média cai para 11 pontos percentuais, com nenhuma vitória, um empate e duas derrotas. Nos três jogos que Gustavo não atuou o time sub-20 levou 9 gols, média de 3 gols por jogo. Com ele em campo o número é equivalente a quase a metade: 1,58 gol/jogo.