Grêmio renova com o goleiro Brenno até 2024

Crédito: Divulgação/Grêmio

Conforme adiantado na última terça-feira, o Grêmio oficializou a renovação de contrato do goleiro Brenno. Agora, o arqueiro fica no clube até dezembro e 2024.

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Devido a chance de atuar como titular da meta gremista, o atleta não fez jogo duro nas negociações e o acordo ocorreu de maneira rápida.

Querido pela torcida, Brenno demonstrou qualidade ao receber a oportunidade e afastou qualquer possibilidade do Grêmio ir atrás de outro goleiro no mercado de transferências.