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futebol

Grêmio renova com o goleiro Brenno até 2024

Atleta ganhou espaço no time profissional nesta temporada e se firmou entre os titulares...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 15:26

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 15:26

Crédito: Divulgação/Grêmio
Conforme adiantado na última terça-feira, o Grêmio oficializou a renovação de contrato do goleiro Brenno. Agora, o arqueiro fica no clube até dezembro e 2024.
+ Confira as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada!
Devido a chance de atuar como titular da meta gremista, o atleta não fez jogo duro nas negociações e o acordo ocorreu de maneira rápida.
Querido pela torcida, Brenno demonstrou qualidade ao receber a oportunidade e afastou qualquer possibilidade do Grêmio ir atrás de outro goleiro no mercado de transferências.
‘Primeiramente dizer que estou muito feliz, muito mesmo com a renovação. Privilégio, uma honra vestir a camisa de um clube como o Grêmio. Vou continuar trabalhando como sempre fiz, como sempre treinei. Nada muda meu empenho. Vou sempre dar meu máximo dentro de campo para ajudar o Grêmio’, afirmou ao site oficial.

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