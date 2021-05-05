Grêmio renova com o goleiro Brenno até 2024

Conforme adiantado na última terça-feira, o Grêmio oficializou a renovação de contrato do goleiro Brenno. Agora, o arqueiro fica no clube até dezembro e 2024.
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Devido a chance de atuar como titular da meta gremista, o atleta não fez jogo duro nas negociações e o acordo ocorreu de maneira rápida.
Querido pela torcida, Brenno demonstrou qualidade ao receber a oportunidade e afastou qualquer possibilidade do Grêmio ir atrás de outro goleiro no mercado de transferências.
‘Primeiramente dizer que estou muito feliz, muito mesmo com a renovação. Privilégio, uma honra vestir a camisa de um clube como o Grêmio. Vou continuar trabalhando como sempre fiz, como sempre treinei. Nada muda meu empenho. Vou sempre dar meu máximo dentro de campo para ajudar o Grêmio’, afirmou ao site oficial.