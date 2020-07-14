Grêmio registra dois casos de COVID-19 no elenco

O elenco do Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira e o departamento médico realizou uma nova bateria de exames de COVID-19 e constatou que dois atletas apresentaram o vírus de maneira assintomática.
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