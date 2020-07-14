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futebol

Grêmio registra dois casos de COVID-19 no elenco

Assessoria do Tricolor informou que os dois apresentaram casos assintomáticos e estão afastados do restante do grupo...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 21:58

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 21:58

Crédito: Divulgação
O elenco do Grêmio se reapresentou nesta segunda-feira e o departamento médico realizou uma nova bateria de exames de COVID-19 e constatou que dois atletas apresentaram o vírus de maneira assintomática.

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