Grêmio reencontra 'pedra no sapato' em final do Gauchão

A semana é decisiva para o Grêmio. Em meio a disputa do Brasileirão, o Tricolor volta a se preocupar com o estadual e abre a série de disputa com o Caxias, em jogos que acontecem no meio da semana e próximo domingo.Apesar de viver um momento positivo na questão da invencibilidade (15 jogos), o Tricolor terá que correr em dobro, já que o time do interior gaúcho tem sido uma verdadeira pedra no sapato.