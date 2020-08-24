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futebol

Grêmio reencontra 'pedra no sapato' em final do Gauchão

Em dois jogos na temporada, o Tricolor não conseguiu levar a melhor diante do Caxias...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 16:01

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:01

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
A semana é decisiva para o Grêmio. Em meio a disputa do Brasileirão, o Tricolor volta a se preocupar com o estadual e abre a série de disputa com o Caxias, em jogos que acontecem no meio da semana e próximo domingo.Apesar de viver um momento positivo na questão da invencibilidade (15 jogos), o Tricolor terá que correr em dobro, já que o time do interior gaúcho tem sido uma verdadeira pedra no sapato.
Nos dois jogos em 2020, o Grêmio saiu de campo derrotado. O primeiro encontro foi justamente na estreia de ambos na temporada. Em plena Arena do Tricolor, o Grená venceu por 2 a 0.
O reencontro aconteceu na final do turno. No estádio Centenário, o Grêmio chegou embalado pelo triunfo no Gre-Nal, mas foi derrotado pela vantagem mínima.
Confira os Resultados:
22/01 – Grêmio 0 x 1 Caxias22/02 – Caxias 1 x 0 Grêmio

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