Grêmio reduz distância para escapar da zona de rebaixamento

Crédito: Tricolor bateu o Flamengo por 1 a 0 (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Na noite deste domingo, o Grêmio conseguiu um excelente resultado na briga contra o rebaixamento e venceu o Flamengo por 1 a 0.

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Com o placar favorável, o Tricolor chegou aos 22 pontos e agora aparece na 17ª colocação, ou seja, primeiro time que abre o temido Z-4. O seu rival mais próximo é o Juventude, com 23 pontos.

Além da redução de pontos para fugir da zona de rebaixamento, outro ponto que anima o torcedor gremista é que o time tem um jogo a menos em relação aos adversários diretos (Flamengo e Atlético-MG).

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