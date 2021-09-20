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futebol

Grêmio reduz distância para escapar da zona de rebaixamento

Tricolor chegou aos 22 pontos, um a menos que o Juventude, primeiro time fora do Z-4...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 23:14

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 23:14
Crédito: Tricolor bateu o Flamengo por 1 a 0 (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Na noite deste domingo, o Grêmio conseguiu um excelente resultado na briga contra o rebaixamento e venceu o Flamengo por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o placar favorável, o Tricolor chegou aos 22 pontos e agora aparece na 17ª colocação, ou seja, primeiro time que abre o temido Z-4. O seu rival mais próximo é o Juventude, com 23 pontos.
Além da redução de pontos para fugir da zona de rebaixamento, outro ponto que anima o torcedor gremista é que o time tem um jogo a menos em relação aos adversários diretos (Flamengo e Atlético-MG).
Calendário
Na próxima rodada, o Grêmio de Felipão e Cia medem forças contra o Athletico, na Arena da Baixada.

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