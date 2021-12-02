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futebol

Grêmio recebe proposta do Alavés-ESP e deve liberar Jean Pyerre

Meio-campista não irá permanecer no Tricolor e será liberado no término da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 21:16

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 21:16

Afastado pela diretoria do Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro, o meia Jean Pyerre está de malas prontas para defender o Alavés-ESP.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O clube europeu apresentou uma oferta de empréstimo pelo meio-campista e o Tricolor promete não fazer jogo duro para liberar.
No momento, o acordo só não foi sacramentado devido a situação do clube no Brasileirão, mas assim que definir o futuro, o jogador embarca para a Espanha.
Internamente, o Grêmio aceitou liberar Jean Pyerre por acreditar que tentou de tudo para ‘salvar’ o futebol do atleta.
Após surgir com destaque sob o comando de Renato Gaúcho, ele caiu de rendimento. Nem mesmo as passagens de Tiago Nunes, Felipão e Vagner Mancini deram jeito.
Crédito: JeanPyerrevaimudardeclube(Foto:LucasUebel/GrêmioFBPA

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