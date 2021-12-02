Grêmio recebe proposta do Alavés-ESP e deve liberar Jean Pyerre

Afastado pela diretoria do Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro, o meia Jean Pyerre está de malas prontas para defender o Alavés-ESP.

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O clube europeu apresentou uma oferta de empréstimo pelo meio-campista e o Tricolor promete não fazer jogo duro para liberar.

No momento, o acordo só não foi sacramentado devido a situação do clube no Brasileirão, mas assim que definir o futuro, o jogador embarca para a Espanha.

Internamente, o Grêmio aceitou liberar Jean Pyerre por acreditar que tentou de tudo para ‘salvar’ o futebol do atleta.

Após surgir com destaque sob o comando de Renato Gaúcho, ele caiu de rendimento. Nem mesmo as passagens de Tiago Nunes, Felipão e Vagner Mancini deram jeito.