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Grêmio recebe o América de Cali para fechar 1ª fase da Libertadores na liderança

Vitória por qualquer marcador do Imortal assegura posição mais favorável pensando no sorteio das oiatavas de final programado para a próxima sexta-feira (23)...
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Publicado em 

22 out 2020 às 11:58

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:58

Crédito: Divulgação
O Grêmio já está matematicamente classificado as oitavas de final da Libertadores, mas ainda tem um objetivo a buscar nessa quinta-feira (22) duelando na Arena frente ao América de Cali.
Isso porque o time de Renato Portaluppi joga por uma vitória simples para garantir a classificação em primeiro lugar. Algo que, além de garantir vantagem na decisão ao menos das oitavas de final em casa, permite com que o imortal não enfrente logo de cara algum os primeiros colocados nas outras chaves.
Por sua vez, as esperanças do time colombiano estão voltadas unicamente para uma improvável (porém matematicamente possível) combinação que permitiria a sua passagem as oitavas de final: Vencer o Grêmio e, também contando com a derrota do Internacional no Chile para a Universidad Católica, tirar uma diferença de saldo para o Internacional que, hoje, é de cinco gols.
Para essa missão quase impossível, o América não poderá contar com dois nomes importantes no plano ofensivo que tem justamente a função de serem os "matadores": Adrián Ramos e Aldair Rodríguez. Além deles, o meio-campista Rodrigo Ureña também é baixa.
Do lado Tricolor, os desfalques ficam por conta do zagueiro Paulo Miranda, dos laterais Guilherme Guedes e Léo Gomes além do meia-atacante Alisson.
FICHA TÉCNICAGRÊMIO x AMÉRICA DE CALI
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Data e hora: 22/10/2020 - 21h30​Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Diego Bonfa (ambos ARG)
GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Maicon; Luiz Fernando, Robinho (Isaque) e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.
AMÉRICA DE CALI: Graterol; Arrieta, Torres, Juan Pablo Segovia e Velasco; Jaramillo, Luis Paz, Carrascal e Cabrera; Vergara e Moreno. Técnico: Juan Cruz Real.

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