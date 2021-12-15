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futebol

Grêmio quer reduzir gastos com elenco para 2022

Tricolor foi rebaixado para a Série B e agora quer diminuir os gastos com o time para a próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 17:04

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 17:04

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio começa a fazer as contas e fica de olho no orçamento para a temporada 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Tido como um dos elencos mais caros do país, a equipe gaúcha quer cortar gastos e evita salários pesados na folha mensal.
Atualmente, o Grêmio desembolsa R$ 15 milhões por mês, segundo o ge. A intenção da diretoria é ficar em R$ 8 milhões.
Com os gastos reduzidos, a diretoria acredita que pode montar um time competitivo e comprometido em recolocar o clube na elite nacional.
Saídas
Com a permanência de Vagner Mancini, a expectativa é que nos próximos dias o Tricolor solte uma lista de atletas liberados para buscar seu destino e se reapresente em janeiro apenas com os jogadores que estão nos planos da comissão técnica.
Crédito: RomildoBolzanquerreduzirosgastoscomoelencoFoto:FélixZucco/AgenciaRBS

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