Grêmio quer reduzir gastos com elenco para 2022

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio começa a fazer as contas e fica de olho no orçamento para a temporada 2022.

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Tido como um dos elencos mais caros do país, a equipe gaúcha quer cortar gastos e evita salários pesados na folha mensal.

Atualmente, o Grêmio desembolsa R$ 15 milhões por mês, segundo o ge. A intenção da diretoria é ficar em R$ 8 milhões.

Com os gastos reduzidos, a diretoria acredita que pode montar um time competitivo e comprometido em recolocar o clube na elite nacional.

Saídas

Com a permanência de Vagner Mancini, a expectativa é que nos próximos dias o Tricolor solte uma lista de atletas liberados para buscar seu destino e se reapresente em janeiro apenas com os jogadores que estão nos planos da comissão técnica.