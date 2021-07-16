Grêmio quer engatar sequência positiva como visitante

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Neste sábado, o Grêmio tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro e o adversário é o Fluminense, time que deve vir sem a força máxima, pois está em meio a disputa das oitavas de final da Libertadores.

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Pelo lado do Tricolor Gaúcho, a ordem é aproveitar que o time quebrou a série sem vitórias e iniciar a reação no torneio nacional.

Segunda Vitória de Visitante

Embalado pelo triunfo como visitante na Sul-Americana, o Tricolor que repetir o feito que teve na época de Tiago Nunes, quando venceu duas seguidas fora de casa.