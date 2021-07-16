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futebol

Grêmio quer engatar sequência positiva como visitante

Última vez que o Tricolor venceu duas seguidas fora de casa na temporada foi com Tiago Nunes...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 18:29

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 18:29
Crédito: Divulgação
Neste sábado, o Grêmio tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro e o adversário é o Fluminense, time que deve vir sem a força máxima, pois está em meio a disputa das oitavas de final da Libertadores.
+ Corinthians não desiste de volante, United encaminha chegada de zagueiro, Lyon rejeita primeira oferta do Flamengo… O Dia do Mercado
Pelo lado do Tricolor Gaúcho, a ordem é aproveitar que o time quebrou a série sem vitórias e iniciar a reação no torneio nacional.
Segunda Vitória de Visitante
Embalado pelo triunfo como visitante na Sul-Americana, o Tricolor que repetir o feito que teve na época de Tiago Nunes, quando venceu duas seguidas fora de casa.
Na ocasião, o Grêmio bateu o Ypiranga (Gauchão) e Lanús (Sul-Americana) como visitante, em abril. Na sequência, a equipe engatou uma longa série de seis partidas invicto, que só foi quebrada na estreia do Campeonato Brasileiro no revés diante do Ceará.

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