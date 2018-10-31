Grêmio quer eliminação do River por presença de Gallardo no vestiário

A irregular participação de Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, no duelo contra o Grêmio continua dando o que falar. E o Grêmio quer entrar com um recurso na Conmebol pedindo a perda de pontos do River e, consequentemente, a eliminação do time rival da Libertadores. A alegação do Tricolor, que perdeu por 2 a 1 na noite desta terça-feira, é que Gallardo, que estava suspenso, interferiu no resultado do jogo.
Através de um comunicado no site oficial, o Grêmio comunicou que uma comitiva, liderada pelo presidente Romildo Bolzan, embarca nesta quarta-feira rumo ao Paraguai, sede da Conmebol.
O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, após os episódios ocorridos no jogo da última terça-feira contra o River Plate, valendo classificação à final da Conmebol Libertadores da América, de flagrante desrespeito aos princípios éticos estabelecidos pelo fair play, vem a público se manifestar com o que segue.
Em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada ao final da manhã desta quarta-feira, na Arena, o Grêmio decidiu ajuizar reclamação por descumprimento do regulamento geral da competição e do regulamento disciplinar, em face da participação irregular do treinador do River Plate no vestiário durante o intervalo para instruções aos atletas do seu clube, assim como por meio de comunicação por rádio com seu auxiliar - estando ele suspenso pela Conmebol. A tipificação do fato está devidamente comprovada no artigo 176 do regulamento geral da competição e artigos 19, 56 e 76 do regulamento disciplinar da Conmebol.
Além disso, o primeiro gol do River Plate ocorreu em condição irregular, sem qualquer participação ou interferência do VAR, embora constatada a ilicitude. A Conmebol, antecipadamente aos jogos das semifinais, reuniu os clubes em sua sede e estabeleceu o fair play com vistas às disputas. Na ocasião, obteve concordância de todos os clubes em competir de forma limpa, cumprindo as regras do jogo, o que motiva o Grêmio a tomar suas providências.
Em face disso, uma comitiva liderada pelo presidente Romildo Bolzan embarca nesta tarde para Assunção para protocolar reclamação e manter reuniões com autoridades da entidade.
Entenda o caso
Técnico do River Plate, Marcelo Gallardo foi punido na véspera do jogo contra o Grêmio por ter retardado o retorno do time argentino no intervalo do jogo de ida, no Monumental de Núñez. Na volta, nesta terça, ele assistiu ao duelo em uma cabine na Arena, mas depois foi flagrado pelas câmeras de TV se comunicando por um rádio com seu auxiliar, Matias Biscay. No intervalo, ainda foi flagrado descendo aos vestiários para falar com os jogadores do time argentino.