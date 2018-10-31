Grêmio quer eliminação do River por presença de Gallardo no vestiário

O Grêmio ficou na bronca após a derrota para o River Plate Crédito: Wesley Santos/Agência Estado

A irregular participação de Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, no duelo contra o Grêmio continua dando o que falar. E o Grêmio quer entrar com um recurso na Conmebol pedindo a perda de pontos do River e, consequentemente, a eliminação do time rival da Libertadores. A alegação do Tricolor, que perdeu por 2 a 1 na noite desta terça-feira, é que Gallardo, que estava suspenso, interferiu no resultado do jogo.

Através de um comunicado no site oficial, o Grêmio comunicou que uma comitiva, liderada pelo presidente Romildo Bolzan, embarca nesta quarta-feira rumo ao Paraguai, sede da Conmebol.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, após os episódios ocorridos no jogo da última terça-feira contra o River Plate, valendo classificação à final da Conmebol Libertadores da América, de flagrante desrespeito aos princípios éticos estabelecidos pelo fair play, vem a público se manifestar com o que segue.

Em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada ao final da manhã desta quarta-feira, na Arena, o Grêmio decidiu ajuizar reclamação por descumprimento do regulamento geral da competição e do regulamento disciplinar, em face da participação irregular do treinador do River Plate no vestiário durante o intervalo para instruções aos atletas do seu clube, assim como por meio de comunicação por rádio com seu auxiliar - estando ele suspenso pela Conmebol. A tipificação do fato está devidamente comprovada no artigo 176 do regulamento geral da competição e artigos 19, 56 e 76 do regulamento disciplinar da Conmebol.

Além disso, o primeiro gol do River Plate ocorreu em condição irregular, sem qualquer participação ou interferência do VAR, embora constatada a ilicitude. A Conmebol, antecipadamente aos jogos das semifinais, reuniu os clubes em sua sede e estabeleceu o fair play com vistas às disputas. Na ocasião, obteve concordância de todos os clubes em competir de forma limpa, cumprindo as regras do jogo, o que motiva o Grêmio a tomar suas providências.

Em face disso, uma comitiva liderada pelo presidente Romildo Bolzan embarca nesta tarde para Assunção para protocolar reclamação e manter reuniões com autoridades da entidade.

O técnico Marcelo Gallardo foi ao vestiário do River no intervalo Crédito: Reprodução/SporTV

Entenda o caso