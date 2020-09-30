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futebol

Grêmio quebra sequência sem vencer na Arena

Jejum de vitórias do Tricolor como mandante durava desde o começo de agosto...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 16:56
Crédito: AFP
A noite de terça-feira foi mágica para o Grêmio. Depois de passar sufoco na fase de grupos, o Tricolor engatou a segunda vitória consecutiva na Libertadores e carimbou o seu passaporte para as oitavas de final.Além do bom resultado no certame continental, o time de Renato Portaluppi quebrou uma marca negativa de cinco jogos sem vencer dentro de casa. A última vez que o Tricolor havia vencido na Arena foi no dia 9 de agosto, quando derrotou o Fluminense na estreia do Brasileirão.No retrospecto negativo, o Grêmio empatou três vezes e foi derrotado nas outras duas partidas contra Caxias e Sport.
No fim de semana, o Grêmio volta a jogar na Arena e o adversário é o Internacional, time que o Tricolor apresenta uma ótima invencibilidade de 10 jogos.
Confira os jogos do Grêmio até quebrar o jejum:
Grêmio 1 x 0 Fluminense - BrasileiroGrêmio 0 x 0 Corinthians - BrasileiroGrêmio 1 x 2 Caxias - GauchãoGrêmio 1 x 2 Sport - BrasileiroGrêmio 1 x 1 Fortaleza - BrasileiroGrêmio 1 x 1 Palmeiras - BrasileiroGrêmio 2 x 0 Universidad Católica - Libertadores

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