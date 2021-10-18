Grêmio quebra seca de vitórias no Brasileirão

Crédito: Fernando Alves/Juventude

Na estreia do técnico Vagner Mancini, o Grêmio conseguiu amenizar um pouco da crise e bateu o Juventude por 3 a 2, em sua casa.

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O jogo marcou o início da nova comissão técnica, que tem como a principal missão tirar o Tricolor da zona de rebaixamento.

Outro ponto a ser valorizado com o resultado é que o Grêmio voltou a ganhar no Brasileirão depois de cinco rodadas.

Antes do Juventude, o último triunfo havia acontecido diante do Flamengo, no Maracanã. O gol da vitória veio com Miguel Borja.