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futebol

Grêmio quebra seca de vitórias no Brasileirão

Antes de encarar o Jaconero, o Tricolor estava sem vencer há cinco jogos...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 12:44

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:44

Crédito: Fernando Alves/Juventude
Na estreia do técnico Vagner Mancini, o Grêmio conseguiu amenizar um pouco da crise e bateu o Juventude por 3 a 2, em sua casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O jogo marcou o início da nova comissão técnica, que tem como a principal missão tirar o Tricolor da zona de rebaixamento.
Outro ponto a ser valorizado com o resultado é que o Grêmio voltou a ganhar no Brasileirão depois de cinco rodadas.
Antes do Juventude, o último triunfo havia acontecido diante do Flamengo, no Maracanã. O gol da vitória veio com Miguel Borja.
Nos últimos confrontos, o Tricolor havia perdido quatro vezes e empatado um confronto.

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