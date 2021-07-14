Grêmio quebra a seca de nove jogos sem vencer na temporada

Fim da seca do Grêmio. Após nove partidas sem vencer, o Tricolor derrotou a LDU por 1 a 0, em jogo válido pelas oitavas da Copa Sul-Americana.
Além da quebra da seca de vitórias, o placar marcou o primeiro triunfo sob o comando de Luiz Felipe Scolari, que estreou no último fim de semana.
Agora, o Grêmio volta a encontrar a LDU na próxima semana, em Porto Alegre. O empate coloca o time nas quartas de final da Sul-Americana.
Embala no Brasileiro?
Agora, a expectativa é que o Tricolor possa quebrar a marca negativa no Brasileiro, onde o time é o lanterna, com apenas três pontos.