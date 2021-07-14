Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio quebra a seca de nove jogos sem vencer na temporada

Tricolor engatou uma sequência ruim de resultados e agora deu sinais de reação na Sul-Americana...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 21:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 21:42
Crédito: AFP
Fim da seca do Grêmio. Após nove partidas sem vencer, o Tricolor derrotou a LDU por 1 a 0, em jogo válido pelas oitavas da Copa Sul-Americana.
Além da quebra da seca de vitórias, o placar marcou o primeiro triunfo sob o comando de Luiz Felipe Scolari, que estreou no último fim de semana.
Agora, o Grêmio volta a encontrar a LDU na próxima semana, em Porto Alegre. O empate coloca o time nas quartas de final da Sul-Americana.
Embala no Brasileiro?
Agora, a expectativa é que o Tricolor possa quebrar a marca negativa no Brasileiro, onde o time é o lanterna, com apenas três pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados