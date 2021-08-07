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futebol

Grêmio pode ter Thiago Santos e Borja contra a Chapecoense

Na busca para sair do Z-4, o Tricolor pode ter novidades na escalação contra a Chape...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 20:45

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 20:45
Crédito: AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP
Na briga para sair da zona de rebaixamento, o Grêmio foca no duelo da próxima segunda-feira contra a Chapecoense, que será disputado na Arena.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Ciente que não pode perder mais pontos dentro de casa, Felipão pode ter alguns reforços no time principal.
Um deles é Thiago Santos. O volante é um velho conhecido de Felipão da época do Palmeiras e não esconde a sua idolatria pelo atleta.
A tendência é que o ‘cachorrão’, apelido dado a Thiago por Felipão, assuma uma vaga no meio-campo ao lado de Darlan ou Lucas Silva.
Borja
Outra novidade pode ser Borja. O atacante está inscrito no BID da CBF e em plenas condições de jogo. Ele deve ficar com a vaga de Ricardinho.
Confira a provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Ruan (Kannemann) e Bruno Cortez; Thiago Santos, Darlan (Lucas Silva), Jean Pyerre, Alisson e Léo Pereira; Borja (Ricardinho).

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