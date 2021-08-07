Grêmio pode ter Thiago Santos e Borja contra a Chapecoense

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Na briga para sair da zona de rebaixamento, o Grêmio foca no duelo da próxima segunda-feira contra a Chapecoense, que será disputado na Arena.

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Ciente que não pode perder mais pontos dentro de casa, Felipão pode ter alguns reforços no time principal.

Um deles é Thiago Santos. O volante é um velho conhecido de Felipão da época do Palmeiras e não esconde a sua idolatria pelo atleta.

A tendência é que o ‘cachorrão’, apelido dado a Thiago por Felipão, assuma uma vaga no meio-campo ao lado de Darlan ou Lucas Silva.

Borja

Outra novidade pode ser Borja. O atacante está inscrito no BID da CBF e em plenas condições de jogo. Ele deve ficar com a vaga de Ricardinho.