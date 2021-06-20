Grêmio pode ter mudanças na escalação contra o Santos

Pressionado, Tiago Nunes vai mexer no Grêmio. Após ser derrotado nos três primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o treinador sabe que a reação precisa acontecer contra o Santos.
Goleiro
Uma das mudanças na equipe deve vir no gol. Sem Brenno, Paulo Victor ganhou uma oportunidade e voltou a falhar. Agora, a tendência é que Adriel assuma o posto.
Criação
Jean Pyerre, fora dos últimos jogos, pode voltar a aparecer no time no lugar de Jhonatan Robert. Com isso, o Grêmio ficaria mais ofensivo e criativo para ferir o rival.
Veja a provável escalação: Paulo Victor (Adriel); Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos; Luiz Fernando (Léo Chú), Jhonata Robert (Victor Bobsin ou Jean Pyerre), Matheus Henrique e Ferreira; Diego Souza.