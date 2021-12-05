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futebol

Grêmio pode ser rebaixado nesta segunda-feira; veja o cenário

Tricolor torce contra Juventude e Cuiabá para continuar vivo na luta contra o rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 19:12

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 19:12

A situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro ficou ainda mais dramática neste domingo ao empatar por 1 a 1 com o Corinthians, em São Paulo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Agora, com apenas mais um jogo pela frente, o Tricolor alcançou a marca de 40 pontos e não depende das próprias forças para deixar o Z-4.
Neste momento, o Tricolor precisa vencer o Atlético-MG e torcer para que Bahia, Juventude e Cuiabá (todos com 43 pontos) não façam mais nenhum ponto.
Rebaixamento na segunda-feira
Além do cenário citado acima, o Grêmio pode ser rebaixado com uma rodada de antecedência nesta segunda-feira. Se o Juventude e o Cuiabá somarem pontos em seus jogos, a queda está sacramentada.
Vale citar, que o Juventude encara o São Paulo fora de casa e o Cuiabá mede forças contra o Fortaleza, na Arena Pantanal.
Crédito: JogadoresdoGrêmionoduelocontraoCorinthians(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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