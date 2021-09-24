Grêmio pode deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro; veja o cenário

Após vencer Ceará e Flamengo, o Grêmio volta a campo no fim de semana e tenta aproveitar o seu bom momento diante do Athletico, na Arena da Baixada.
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Um dos motivos para buscar os três pontos fora de casa é a real chance de escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Com 22 pontos, o Tricolor vê o Juventude, América-MG e Bahia, seus dois principais rivais, com 23 pontos e diante de duelos complicados.
Caso vença o Furacão longe de casa, o Grêmio torce por tropeços do Jaconero, Coelho e Tricolor para escapar do Z-4.
Confira os jogos:
Athletico x Grêmio
Juventude x Santos
América-MG x Flamengo
Internacional x Bahia