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futebol

Grêmio pode deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro; veja o cenário

Tricolor precisa vencer o seu compromisso e torcer contra seus rivais diretos...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 16:20
Crédito: Grêmio precisa vencer o seu jogo na Arena da Baixada (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Após vencer Ceará e Flamengo, o Grêmio volta a campo no fim de semana e tenta aproveitar o seu bom momento diante do Athletico, na Arena da Baixada.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos motivos para buscar os três pontos fora de casa é a real chance de escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Com 22 pontos, o Tricolor vê o Juventude, América-MG e Bahia, seus dois principais rivais, com 23 pontos e diante de duelos complicados.
Caso vença o Furacão longe de casa, o Grêmio torce por tropeços do Jaconero, Coelho e Tricolor para escapar do Z-4.
Confira os jogos:
Athletico x Grêmio
Juventude x Santos
América-MG x Flamengo
Internacional x Bahia

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