Grêmio pode deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro; veja o cenário

Crédito: Grêmio precisa vencer o seu jogo na Arena da Baixada (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Após vencer Ceará e Flamengo, o Grêmio volta a campo no fim de semana e tenta aproveitar o seu bom momento diante do Athletico, na Arena da Baixada.

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Um dos motivos para buscar os três pontos fora de casa é a real chance de escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com 22 pontos, o Tricolor vê o Juventude, América-MG e Bahia, seus dois principais rivais, com 23 pontos e diante de duelos complicados.

Caso vença o Furacão longe de casa, o Grêmio torce por tropeços do Jaconero, Coelho e Tricolor para escapar do Z-4.

Confira os jogos:

Athletico x Grêmio

Juventude x Santos

América-MG x Flamengo