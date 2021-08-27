Grêmio pode deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O sábado é de decisão para o Grêmio. A partir das 21h (Horário de Brasília), o Tricolor entra em campo pelo Brasileiro para encarar o Corinthians.

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Apesar de ser a 18ª rodada do torneio nacional, o elenco de Luiz Felipe Scolari leva o jogo como uma verdadeira final, pois a vitória tira a equipe do Z-4.

Com 16 pontos conquistados, o Tricolor conta com o duelo direto entre Fluminense e Bahia, os dois times que estão à sua frente na classificação.

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