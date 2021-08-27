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Grêmio pode deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro

Tricolor precisa vencer o Corinthians para escapar da temida zona de rebaixamento do Brasileirão...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 19:41
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O sábado é de decisão para o Grêmio. A partir das 21h (Horário de Brasília), o Tricolor entra em campo pelo Brasileiro para encarar o Corinthians.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar de ser a 18ª rodada do torneio nacional, o elenco de Luiz Felipe Scolari leva o jogo como uma verdadeira final, pois a vitória tira a equipe do Z-4.
Com 16 pontos conquistados, o Tricolor conta com o duelo direto entre Fluminense e Bahia, os dois times que estão à sua frente na classificação.
Recuperação
Além da classificação, outro ponto que anima o Grêmio para o jogo é a resposta que o elenco precisa dar após ser goleado pelo Flamengo no meio da semana, em jogo válido pela Copa do Brasil.

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