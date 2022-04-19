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futebol

Grêmio pode contratar novos jogadores para a Série B

Tricolor pode receber jogadores para a sequência da temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 16:24

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:24

O início de Série B ruim liga o sinal de alerta dentro do Grêmio e a torcida começa a olhar com mais cobrança para o elenco.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Apesar de conquistar o estadual pela quinta vez consecutiva, o grande temor no clube gaúcho é que ele não consiga o acesso.
Consciente que precisa reagir, a diretoria trabalha nos bastidores e o presidente Romildo Bolzan admite que pode contratar novos jogadores.
‘O que tem pela frente são situações que o Grêmio tem no meio do ano. Equilíbrio do plantel, buscar mais um jogador ou outro. Isso pode acontecer’, revelou o dirigente.
Enquanto não reforça o elenco, Roger Machado trabalha com o que tem nas mãos e tenta a a primeira vitória diante do Guarani, na quinta-feira. O jogo será realizado na Arena.
Crédito: (Foto:LucasUebel/Grêmio

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