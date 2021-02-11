Grêmio pode confirmar a sua vaga na Libertadores contra o São Paulo

Após a vitória diante do Botafogo, o Grêmio chegou aos 56 pontos e encaminhou a sua classificação para a Copa Libertadores da América de 2021.
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Se o G-4, zona que dá direito a uma vaga na fase de grupos parece difícil devido o ritmo dos adversários, Renato Gaúcho e cia tentam ao menos um lugar na fase preliminar.
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Calendário
Com sete pontos de vantagem em relação ao Corinthians, primeiro time fora da zona de classificação, o Tricolor precisa vencer o São Paulo para garantir o seu lugar.
Caso não confirme contra o rival paulista, Portaluppi pode colocar o Grêmio em mais uma Liberta diante do Athletico e Coritiba.