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futebol

Grêmio pode confirmar a sua vaga na Libertadores contra o São Paulo

Se vencer o Tricolor Paulista no fim de semana o Imortal garante uma vaga no torneio continental...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 18:58

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:58

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Após a vitória diante do Botafogo, o Grêmio chegou aos 56 pontos e encaminhou a sua classificação para a Copa Libertadores da América de 2021.
+ Pedro Raul vendido, Donnarumma mais longe do Milan, futuro de Salah no Liverpool… Veja o Dia do Mercado
Se o G-4, zona que dá direito a uma vaga na fase de grupos parece difícil devido o ritmo dos adversários, Renato Gaúcho e cia tentam ao menos um lugar na fase preliminar.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Calendário
Com sete pontos de vantagem em relação ao Corinthians, primeiro time fora da zona de classificação, o Tricolor precisa vencer o São Paulo para garantir o seu lugar.
Caso não confirme contra o rival paulista, Portaluppi pode colocar o Grêmio em mais uma Liberta diante do Athletico e Coritiba.

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