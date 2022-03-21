Grêmio pode alcançar a 5ª final consecutiva no Campeonato Gaúcho

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio engoliu o Internacional dentro do Beira-Rio e venceu por 3 a 0.

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Com o placar fora de casa, o Tricolor ficou mais próximo da decisão estadual e na quarta-feira entra com uma excelente vantagem em cima do maior rival.

Caso o time de Roger Machado confirme a sua vaga na final, esta será a quinta vez consecutiva que o Tricolor alcança a decisão do estadual.

Nos últimos quatro anos, em todas as vezes que o Grêmio chegou, ele levou o título para casa. Confira o retrospecto:

2018 - Grêmio x Brasil de Pelotas - Grêmio Campeão

2019 - Grêmio x Internacional - Grêmio Campeão

2020 - Grêmio x Caxias - Grêmio Campeão

2021 - Grêmio x Internacional - Grêmio Campeão