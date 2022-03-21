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futebol

Grêmio pode alcançar a 5ª final consecutiva no Campeonato Gaúcho

Tricolor abriu ótima vantagem em cima do Internacional e decide a vaga dentro de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 15:28

Publicado em 21 de Março de 2022 às 15:28

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio engoliu o Internacional dentro do Beira-Rio e venceu por 3 a 0.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Com o placar fora de casa, o Tricolor ficou mais próximo da decisão estadual e na quarta-feira entra com uma excelente vantagem em cima do maior rival.
Caso o time de Roger Machado confirme a sua vaga na final, esta será a quinta vez consecutiva que o Tricolor alcança a decisão do estadual.
Nos últimos quatro anos, em todas as vezes que o Grêmio chegou, ele levou o título para casa. Confira o retrospecto:
2018 - Grêmio x Brasil de Pelotas - Grêmio Campeão
2019 - Grêmio x Internacional - Grêmio Campeão
2020 - Grêmio x Caxias - Grêmio Campeão
2021 - Grêmio x Internacional - Grêmio Campeão
Crédito: LucasUebel/Gremio

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