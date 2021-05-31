Grêmio perde invencibilidade de 13 partidas na temporada

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Na tarde do último domingo, o Grêmio foi até a Arena Castelão e na estreia do Campeonato Brasileiro foi superado por 3 a 2 pelo Ceará.

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Após ficar com dois gols de desvantagem, o Tricolor foi em busca da recuperação, conseguiu o empate, mas sofreu um gol nos acréscimos.

Com o placar, além de iniciar de maneira negativa o Brasileirão, o Grêmio viu cair uma marca de 13 partidas de invencibilidade.