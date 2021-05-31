Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio perde invencibilidade de 13 partidas na temporada

Revés contra o Ceará pesou na marca que o time apresentava desde a saída de Renato Gaúcho...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 18:08
Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
Na tarde do último domingo, o Grêmio foi até a Arena Castelão e na estreia do Campeonato Brasileiro foi superado por 3 a 2 pelo Ceará.
+ Novela de Gerson perto de definição, Chelsea pensa em reforços para o ataque… O Dia do Mercado
Após ficar com dois gols de desvantagem, o Tricolor foi em busca da recuperação, conseguiu o empate, mas sofreu um gol nos acréscimos.
Com o placar, além de iniciar de maneira negativa o Brasileirão, o Grêmio viu cair uma marca de 13 partidas de invencibilidade.
Desde a fatídica derrota para o Independiente Del Valle, quando caiu na Libertadores, o Tricolor emplacou uma boa série de resultados. No total, o time venceu 10 partidas e empatou duas vezes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados