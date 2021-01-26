Grêmio perde Geromel para o restante da temporada

O que antes era apenas um temor, agora é oficial. Após realizar exames, o Grêmio confirmou que o zagueiro Geromel está fora da temporada. Sendo assim, ele não poderá ajudar o Tricolor nos últimos sete jogos do Brasileirão, muito menos na final da Copa do Brasil.
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De acordo com o departamento médico do Tricolor, o defensor sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e vai ficar fora de combate por oito semanas.
Com a ausência do capitão, Renato Gaúcho deve apostar em Rodrigues, que ganhou espaço dentro do elenco e forma dupla de zaga com Kannemann na ausência de Geromel.
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Lesão no Gre-Nal
O lance que causou a lesão em Geromel aconteceu na etapa inicial do clássico do último fim de semana. Após dividir com Yuri Alberto de cabeça, o capitão torceu o pé ao pisar no gramado e precisou deixar a partida com 28 minutos.