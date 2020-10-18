Grêmio pedirá anulação da partida frente ao São Paulo

Crédito: Fotoarena Maurício Rummens Agência Lancepress!

Além dos jogadores, a diretoria do Grêmio não ficou nada satisfeita com o desempenho da arbitragem na partida diante do São Paulo, no último sábado (17), que terminou 0 a 0 no Morumbi.

Tamanha é a insatisfação que, além das palavras do vice-presidente de futebol Paulo Luz falando em "tomar uma posição muito dura, contundente, veemente", o clube se pronunciou em comunicado oficial onde informou que irá formalizar o pedido de anulação do confronto.

Além da anulação, o Tricolor gaúcho pedirá maiores investigações sobre a reunião realizada na CBF onde foi decidida pela troca de Rodolpho Toski Marques por Elmo Alvez Resende Cunha no comando do VAR.

Troca essa, aliás, apontada como sendo resposta a uma pressão feita pelo São Paulo nos bastidores devido a arbitragem de Rodolpho no jogo dos paulistas frente ao Fortaleza pela Copa do Brasil.

Nota do Imortal sobre pedido de anulação de São Paulo x Grêmio

Na manhã deste domingo, em face à arbitragem desastrosa e danosa do jogo contra o São Paulo, ocorrido na noite de ontem, após a concessão da troca do quadro arbitral, o Presidente Romildo Bolzan Jr comunica que pedirá a anulação da partida, bem como investigação da reunião realizada entre membros da CBF com a parte arbitral que motivou a mudança na escala do árbitro do VAR.