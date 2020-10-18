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futebol

Grêmio pedirá anulação da partida frente ao São Paulo

Confronto do Brasileirão marcado por diversos lances polêmicos de arbitragem no último sábado (17) terminou empatado sem gols...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 12:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 12:23
Crédito: Fotoarena Maurício Rummens Agência Lancepress!
Além dos jogadores, a diretoria do Grêmio não ficou nada satisfeita com o desempenho da arbitragem na partida diante do São Paulo, no último sábado (17), que terminou 0 a 0 no Morumbi.
Tamanha é a insatisfação que, além das palavras do vice-presidente de futebol Paulo Luz falando em "tomar uma posição muito dura, contundente, veemente", o clube se pronunciou em comunicado oficial onde informou que irá formalizar o pedido de anulação do confronto.
Além da anulação, o Tricolor gaúcho pedirá maiores investigações sobre a reunião realizada na CBF onde foi decidida pela troca de Rodolpho Toski Marques por Elmo Alvez Resende Cunha no comando do VAR.
Troca essa, aliás, apontada como sendo resposta a uma pressão feita pelo São Paulo nos bastidores devido a arbitragem de Rodolpho no jogo dos paulistas frente ao Fortaleza pela Copa do Brasil.
Nota do Imortal sobre pedido de anulação de São Paulo x Grêmio
Na manhã deste domingo, em face à arbitragem desastrosa e danosa do jogo contra o São Paulo, ocorrido na noite de ontem, após a concessão da troca do quadro arbitral, o Presidente Romildo Bolzan Jr comunica que pedirá a anulação da partida, bem como investigação da reunião realizada entre membros da CBF com a parte arbitral que motivou a mudança na escala do árbitro do VAR.
"Equívocos, descritérios, erros e a omissão do VAR em lances capitais da partida colocam a arbitragem brasileira sob suspeição."

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