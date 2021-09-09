Grêmio parabeniza Renato Portaluppi nas redes sociais

Nesta quinta-feira, o técnico Renato Portaluppi completa 58 anos de vida e o Grêmio, seu ex-time, não perdeu a chance de exalta-lo na rede social.
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Em postagem no Twitter, o Tricolor relembrou todas as taças obtidas como atleta e treinador, onde ele teve a sua última passagem entre 2016 a 2021.
Reação
A torcida do Grêmio, mesmo com a saída do ídolo, não perdeu o carinho por Renato Portaluppi e deu os parabéns ao treinador.
Brincadeira
A torcida do Flamengo apareceu na postagem para brincar com os gremistas, mas a maioria não entrou na ‘pilha’ e deu atenção as mensagens para exaltar o agora comandante do Fla.