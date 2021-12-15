Grêmio oficializa as saídas de Rafinha, Cortez e Diego Souza

A limpeza no elenco do Grêmio começou. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor oficializou as saídas de Cortez, Rafinha e Diego Souza.

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Através do comunicado no site oficial, a diretoria explicou que o trio não fica no clube e podem buscar novos clubes.

A decisão vai de encontro com o pensamento dos cartolas, que pretendem reduzir a folha de pagamento para 2022.

Por conta do rebaixamento, o Grêmio quer jogadores mais ‘baratos’, pois assim poderá honrar seus compromissos mensais.

Trajetória

Do trio, o lateral-esquerdo Cortez era o mais antigo. No clube desde 2017, o jogador colecionou títulos, entre eles, a Libertadores da América.

No caso de Diego Souza, o atacante estava em sua segunda passagem. Durante a trajetória, ele conquistou a última edição do Campeonato Gaúcho.

Por fim, Rafinha chegou ao clube indicado por Renato Gaúcho, mas não repetiu as atuações da época de Flamengo. Em baixa e com alto salário, a opção foi por liberar o lateral-direito.