Grêmio oficializa a rescisão de contrato com Thiago Neves

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Agora é oficial. Na noite desta segunda-feira, o Grêmio comunicou a rescisão de contrato com o jogador Thiago Neves, de 35 anos.O último jogo do atleta pelo Tricolor aconteceu contra o Sport, no último dia 3. Na ocasião, o armador saiu durante o jogo e no dia seguinte vazou a informação que ele não fazia parte dos planos.

Além do baixo desempenho dentro de campo, outro ponto que pesou na decisão foi que, caso jogasse mais três partidas, ele teria o seu contrato renovado por mais um ano com aumento salarial e luvas na casa dos R$ 2,4 milhões.