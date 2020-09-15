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futebol

Grêmio oficializa a rescisão de contrato com Thiago Neves

Através de comunicado no site oficial, o Tricolor informou a saída do meio-campista...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 21:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 21:06
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Agora é oficial. Na noite desta segunda-feira, o Grêmio comunicou a rescisão de contrato com o jogador Thiago Neves, de 35 anos.O último jogo do atleta pelo Tricolor aconteceu contra o Sport, no último dia 3. Na ocasião, o armador saiu durante o jogo e no dia seguinte vazou a informação que ele não fazia parte dos planos.
Além do baixo desempenho dentro de campo, outro ponto que pesou na decisão foi que, caso jogasse mais três partidas, ele teria o seu contrato renovado por mais um ano com aumento salarial e luvas na casa dos R$ 2,4 milhões.
Indicado por Renato Gaúcho, Thiago Neves fecha mais uma porta no futebol nacional e agora começa uma busca por novo clube.

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