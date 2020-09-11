Grêmio oficializa a contratação de Diogo Barbosa

Fim da novela. Na noite desta sexta-feira, o Grêmio oficializou a chegada do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que estava no Palmeiras. O contrato é válido até dezembro de 2023.A chegada do novo reforço era muito aguardada dentro do clube. Com a saída de Caio Henrique, Portaluppi indicou o lateral que estava no banco de reservas do Palmeiras desde o começo do ano.