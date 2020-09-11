AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Grêmio oficializa a contratação de Diogo Barbosa

Na reserva do Palmeiras, o lateral-esquerdo chega para disputar posição com Bruno Cortez...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 20:15
Crédito: Divulgação/Grêmio
Fim da novela. Na noite desta sexta-feira, o Grêmio oficializou a chegada do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que estava no Palmeiras. O contrato é válido até dezembro de 2023.A chegada do novo reforço era muito aguardada dentro do clube. Com a saída de Caio Henrique, Portaluppi indicou o lateral que estava no banco de reservas do Palmeiras desde o começo do ano.
No Tricolor, Diogo Barbosa terá a concorrência de Cortez, que foi titular nas últimas temporadas, mas vive um momento de contestação.
De acordo com o Grêmio, a apresentação do novo reforço deve acontecer nos próximos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No consultório exclusivo do Fast Track, o paciente recebe atendimento médico
PAs de São Pedro e da Praia do Suá contam agora com sistema 'Fast Track'
Victor Cerqueira Santos Santana, o Vitinho, foi morto em ação policial em Caraíva (BA)
Seis policiais são denunciados sob acusação de matar guia de turismo na BA
Imagem de destaque
Hipertensão arterial: 5 mitos e verdades sobre a pressão alta para ficar atento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados