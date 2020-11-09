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futebol

Grêmio oficializa a chegada do meia César Pinares

Meio-campista chamou a atenção nos duelos da Libertadores e assinou por duas temporadas com o Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 00:51

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 00:51

Crédito: Divulgação/Grêmio
Agora é oficial. Neste domingo, o Grêmio confirmou a chegada do meia César Pinares, que defendeu a Universidad Católica e chamou a atenção do Tricolor nos duelos da Libertadores da América.A chegada do atleta é um pedido de Renato Portaluppi, que enxerga uma carência no sistema de criação do Tricolor.
O contrato de César Pinares e Grêmio é válido por duas temporadas, com a possibilidade de extensão, caso o atleta alcance metas no clube.
Ficha técnica:
Nome: César Ignacio Pinares Tamayo
Data de nascimento: 23/05/1991 (29 anos)
Local: Santiago, Chile
Clubes: Colo-Colo (Chile), Chievo (Itália), Triestinia (Itáli), San Luis de Quillota (Chile), Santiago Morning (Chile), Deportes Iquique (Chile), Olympiakos (Grécia), Unión Española (Chile), Al Sharjah (Emirados Árabes) e Universidad Católica (Chile)

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