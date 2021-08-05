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futebol

Grêmio oficializa a chegada de Miguel Borja

Artilheiro colombiano foi contratado pelo Tricolor e assinou por empréstimo até 2022...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 13:58

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 13:58
Crédito: Divulgação/Grêmio
Agora é oficial. Miguel Borja foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato de empréstimo com o Grêmio até 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A chegada do centroavante foi uma oportunidade de mercado e um pedido de Luiz Felipe Scolari, que trabalhou com o colombiano no Palmeiras.
No Grêmio, Miguel Borja vai disputar posição com Diego Souza, que tem sido o titular do ataque, mas teve uma queda no desempenho nesta temporada.
Com Borja, o Tricolor vai tentar se recuperar no Brasileirão, onde o time aparece na temida zona de rebaixamento.
Outro ponto importante para o jogador será ajudar o Grêmio na Copa do Brasil, onde o clube está classificado para as quartas de final.

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