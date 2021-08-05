Grêmio oficializa a chegada de Miguel Borja

Crédito: Divulgação/Grêmio

Agora é oficial. Miguel Borja foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato de empréstimo com o Grêmio até 2022.

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A chegada do centroavante foi uma oportunidade de mercado e um pedido de Luiz Felipe Scolari, que trabalhou com o colombiano no Palmeiras.

No Grêmio, Miguel Borja vai disputar posição com Diego Souza, que tem sido o titular do ataque, mas teve uma queda no desempenho nesta temporada.

Com Borja, o Tricolor vai tentar se recuperar no Brasileirão, onde o time aparece na temida zona de rebaixamento.