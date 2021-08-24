Grêmio oficializa a chegada de Campaz

Agora é oficial. Após semanas de muita negociação com o Tolima, o Grêmio finalmente anunciou a chegada de Jaminton Campaz.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O acordo entre o Tricolor com o time colombiano foi sacramentado na casa dos US$ 4 milhões. O atleta assinou o vinculo até 2025.
A chegada de Campaz é mais um passo do Grêmio para reformular o seu elenco e deixar o time mais rejuvenescido em relação aos últimos anos.
A diretoria entende que o ciclo de alguns atletas chegou ao fim e a forma encontrada é buscar novas alternativas no mercado para formar um novo elenco vencedor.
Números
Em sua passagem no Tolima, Campaz participou de 93 jogos, marcou 21 gols e deu 11 assistências.