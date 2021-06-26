Grêmio nunca perdeu do Fortaleza na Arena

Crédito: Everton Pereira/Ofotograficopress/Lancepress!

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo neste domingo e o adversário é o Fortaleza, rival que ocupa o G-4 neste início de torneio.

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Apesar da distância entre os times na classificação, a expectativa é que o Tricolor do Rio Grande possa enfim conquistar a sua primeira vitória.

Para isso acontecer, o Grêmio quer manter o tabu de nunca ter perdido do Leão em sua Arena. Desde o regresso do Fortaleza à elite, nos dois jogos que ambos fizeram, os gaúchos venceram um e empataram outro.