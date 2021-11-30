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futebol

Grêmio não tem lateral-direito para encarar o São Paulo pelo Brasileiro

Técnico Vagner Mancini não poderá contar com Rafinha e Vanderson, suspensos...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 15:42

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 15:42

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira e o técnico Vagner Mancini terá um problema daqueles na escalação. O treinador não terá um lateral-direito à disposição para a partida. + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Devido a suspensão aplicada pelo STJD de uma partida, o lateral-direito Rafinha está fora dos planos e desfalca o Tricolor no momento mais decisivo do ano.
O problema ficou ainda mais potencializado por conta de Vanderson, outra peça da posição, que está suspenso por acumulo de cartão e não poderá encarar o Tricolor.
Improviso
Com a lacuna na vaga, a expectativa é que Vagner Mancini improvise e coloque o zagueiro Rodrigues na lateral.
Crédito: RafinhafoisuspensopeloSTJDeestáforacontraoSãoPaulo(Foto:LucasUebel/Grêmio

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