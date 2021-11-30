Grêmio não tem lateral-direito para encarar o São Paulo pelo Brasileiro

Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira e o técnico Vagner Mancini terá um problema daqueles na escalação. O treinador não terá um lateral-direito à disposição para a partida. + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Devido a suspensão aplicada pelo STJD de uma partida, o lateral-direito Rafinha está fora dos planos e desfalca o Tricolor no momento mais decisivo do ano.

O problema ficou ainda mais potencializado por conta de Vanderson, outra peça da posição, que está suspenso por acumulo de cartão e não poderá encarar o Tricolor.

Improviso

Com a lacuna na vaga, a expectativa é que Vagner Mancini improvise e coloque o zagueiro Rodrigues na lateral.