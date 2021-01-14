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futebol

Grêmio não sabe o que é derrota no Allianz Parque

Nos dois jogos na casa do Verdão, o Tricolor conquistou um empate e uma vitória...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 14:49

LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 14:49
Crédito: Divulgação/Palmeiras
Inaugurada em 2014, o Allianz Parque é a casa do Palmeiras e costuma pesar a favor do Alviverde em momentos decisivos. Dentro de casa, o Verdão faturou três títulos, entre eles, duas vezes o Campeonato Brasileiro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Porém, ao menos com um adversário a história é diferente. Trata-se do Grêmio, de Renato Portaluppi, que ainda não sabe o que é derrota na casa do rival.
Desde a construção da nova casa do Palmeiras, o Tricolor fez duas visitas. A primeira na Copa do Brasil de 2016. Após vencer a ida por 2 a 1, o Grêmio segurou um empate por 1 a 1. Em 2019, na segunda visita, Portaluppi contou com Everton Cebolinha inspirado para vencer por 2 a 1.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
Agora, Portaluppi e Grêmio têm mais dois encontros marcados com o Palmeiras. O primeiro será nesta sexta-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão. O segundo é pela final da Copa do Brasil.

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