Grêmio não sabe o que é derrota no Allianz Parque

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Inaugurada em 2014, o Allianz Parque é a casa do Palmeiras e costuma pesar a favor do Alviverde em momentos decisivos. Dentro de casa, o Verdão faturou três títulos, entre eles, duas vezes o Campeonato Brasileiro.

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Porém, ao menos com um adversário a história é diferente. Trata-se do Grêmio, de Renato Portaluppi, que ainda não sabe o que é derrota na casa do rival.

Desde a construção da nova casa do Palmeiras, o Tricolor fez duas visitas. A primeira na Copa do Brasil de 2016. Após vencer a ida por 2 a 1, o Grêmio segurou um empate por 1 a 1. Em 2019, na segunda visita, Portaluppi contou com Everton Cebolinha inspirado para vencer por 2 a 1.

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