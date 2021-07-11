Grêmio não marcou gol nos últimos cinco jogos

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na tarde do último sábado, o Grêmio recebeu o Internacional e o empate por 0 a 0 pouco ajudou a equipe de Luiz Felipe Scolari no Campeonato Brasileiro.

Na lanterna do torneio, Felipão terá muito trabalho para ajustar a casa e conseguir tirar o Tricolor do Z-4.

Gols

Um dos primeiros ajustes será o setor ofensivo. Desde o empate contra o Santos por 2 a 2, o Grêmio disputou cinco partidas e não marcou nenhum gol.

Além de não marcar nenhum gol, o Tricolor levou pouco perigo nos encontros contra Fortaleza, Juventude, Atlético-GO, Palmeiras e Internacional.