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futebol

Grêmio não marcou gol nos últimos cinco jogos

Tricolor apresenta um desempenho ofensivo abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 15:30

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 15:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na tarde do último sábado, o Grêmio recebeu o Internacional e o empate por 0 a 0 pouco ajudou a equipe de Luiz Felipe Scolari no Campeonato Brasileiro.
Na lanterna do torneio, Felipão terá muito trabalho para ajustar a casa e conseguir tirar o Tricolor do Z-4.
Gols
Um dos primeiros ajustes será o setor ofensivo. Desde o empate contra o Santos por 2 a 2, o Grêmio disputou cinco partidas e não marcou nenhum gol.
Além de não marcar nenhum gol, o Tricolor levou pouco perigo nos encontros contra Fortaleza, Juventude, Atlético-GO, Palmeiras e Internacional.
Agora, a próxima chance de quebrar o tabu de gols será no meio de semana, quando o time encara a LDU pela Sul-Americana.

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