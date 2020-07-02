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Grêmio não estipula data para treinar em Santa Catarina

Em conversa com a assessoria do clube, o presidente Romildo Bolzan não soube precisar a data da viagem...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 20:16

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:16

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Com o intuito de realizar treinos coletivos, o que é proibido na cidade de Porto Alegre, o Grêmio surpreendeu e anunciou que vai transferir os treinos para Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Criciúma.

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