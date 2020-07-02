Grêmio não estipula data para treinar em Santa Catarina

Com o intuito de realizar treinos coletivos, o que é proibido na cidade de Porto Alegre, o Grêmio surpreendeu e anunciou que vai transferir os treinos para Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Criciúma.
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