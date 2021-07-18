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futebol

Grêmio mostra força defensiva sob o comando de Felipão

Tricolor não foi vazado desde a chegada do novo comandante...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 11:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 11:44
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Contratado após a demissão de Tiago Nunes, Luiz Felipe Scolari começa a ajeitar a casa do Grêmio. Na noite do último sábado, o Tricolor foi ao Maracanã e bateu o Fluminense por 1 a 0.
O resultado deixou a equipe na 18ª colocação do Brasileirão e dá esperança ao torcedor que pode reviver bons momentos na temporada.
Defesa sólida
Uma das provas da melhora da equipe está no sistema defensivo. Antes vulnerável, agora o time de Felipão não sofre gols.
Nos três jogos que dirigiu o time, Scolari não viu o adversário furar o seu sistema de marcação.
Jogos do Grêmio com Felipão:
Grêmio 0 x 0 InterLDU 0 x 1 GrêmioFluminense 0 x 1 Grêmio

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