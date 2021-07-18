Grêmio mostra força defensiva sob o comando de Felipão

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

Contratado após a demissão de Tiago Nunes, Luiz Felipe Scolari começa a ajeitar a casa do Grêmio. Na noite do último sábado, o Tricolor foi ao Maracanã e bateu o Fluminense por 1 a 0.

O resultado deixou a equipe na 18ª colocação do Brasileirão e dá esperança ao torcedor que pode reviver bons momentos na temporada.

Defesa sólida

Uma das provas da melhora da equipe está no sistema defensivo. Antes vulnerável, agora o time de Felipão não sofre gols.

Nos três jogos que dirigiu o time, Scolari não viu o adversário furar o seu sistema de marcação.

Jogos do Grêmio com Felipão: