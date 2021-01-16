Grêmio mantém tabu no Allianz Parque

O tabu continua. Na noite desta sexta-feira, o Grêmio foi até o Allianz Parque e conseguiu o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, resultado que mantém o Tricolor invicto na casa do Verdão.
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Antes do jogo desta noite, o Grêmio compareceu duas vezes a casa do adversário e somou um empate e uma vitória.
Agora, Grêmio e Palmeiras voltam a se encontrar pela final da Copa do Brasil. O primeiro duelo é na Arena, em Porto Alegre. A volta acontece no Allianz Parque.