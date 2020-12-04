Grêmio mantém escrita com Portaluppi na Libertadores

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Na noite desta quinta-feira, o Grêmio voltou a vencer o Guaraní, desta vez na Arena, e carimbou a sua vaga entre os oito melhores da Libertadores da América.A passagem de fase da Liberta manteve a escrita de Renato Gaúcho de nunca cair precocemente na maior competição de clubes do continente.

Desde a sua volta ao Tricolor, Portaluppi sempre colocou o Grêmio nas quatro primeiras colocações. Com exceção da temporada 2017, onde foi campeão, Tricolor ficou pelo menos na semifinal.