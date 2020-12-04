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futebol

Grêmio mantém escrita com Portaluppi na Libertadores

Desde a volta do treinador, o Tricolor nunca caiu nas oitavas de final do torneio continental...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 23:52

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 23:52

Crédito: AFP
Na noite desta quinta-feira, o Grêmio voltou a vencer o Guaraní, desta vez na Arena, e carimbou a sua vaga entre os oito melhores da Libertadores da América.A passagem de fase da Liberta manteve a escrita de Renato Gaúcho de nunca cair precocemente na maior competição de clubes do continente.
Desde a sua volta ao Tricolor, Portaluppi sempre colocou o Grêmio nas quatro primeiras colocações. Com exceção da temporada 2017, onde foi campeão, Tricolor ficou pelo menos na semifinal.
Nas quartas de final da Liberta deste ano, o Grêmio encara o Santos. O primeiro jogo será na Arena. A volta acontece na Vila Belmiro.

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