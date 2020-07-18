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futebol

Grêmio leva a melhor nos duelos contra o Inter em 2020

Em duas partidas, o Tricolor venceu um e não levou nenhum gol do Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 18:35

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 18:35

Crédito: SILVIO AVILA / AFP
Na próxima quarta-feira, a bola volta a rolar pelo Campeonato Gaúcho e o duelo Gre-Nal é a grande atração da rodada. Com a impossibilidade de acontecer em Porto Alegre, o jogo será disputado na cidade de Caxias do Sul, no estádio Centenário.Este será o terceiro encontro dos rivais na temporada. O primeiro aconteceu na semi do turno inicial do Gauchão. No estádio Beira-Rio, o Internacional jogou grande parte da partida com um jogador a menos, já que Bustos foi expulso e viu o rival levar a melhor. Diego Souza balançou a rede colocou o Tricolor na decisão.
O segundo jogo foi recheado de tensão. Pela Libertadores da América, os dois times disputaram um bom jogo que terminou sem gols. A única observação foi a batalha campal entre os atletas na reta final do duelo, que acarretou na expulsão de oito jogadores.
Além do jogo desta quarta-feira, Grêmio e Inter tem assegurado pelo menos mais três partidas: Uma pela fase de grupos da Libertadores e duas do Campeonato Brasileiro.
Retrospecto 2020
Campeonato Gaúcho: Internacional 0 x 1 GrêmioLibertadores: Grêmio 0 x 0 Internacional

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