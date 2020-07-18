Grêmio leva a melhor nos duelos contra o Inter em 2020

Na próxima quarta-feira, a bola volta a rolar pelo Campeonato Gaúcho e o duelo Gre-Nal é a grande atração da rodada. Com a impossibilidade de acontecer em Porto Alegre, o jogo será disputado na cidade de Caxias do Sul, no estádio Centenário.Este será o terceiro encontro dos rivais na temporada. O primeiro aconteceu na semi do turno inicial do Gauchão. No estádio Beira-Rio, o Internacional jogou grande parte da partida com um jogador a menos, já que Bustos foi expulso e viu o rival levar a melhor. Diego Souza balançou a rede colocou o Tricolor na decisão.